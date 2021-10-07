Клопп готов позвать украинца Воронина в 'Ливерпуль'

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что готов взять в команду Андрея Воронина прямо сейчас. При условии, что тот вернулся бы на поле. Немецкий наставник работал с бывшим форвардом сборной Украины в "Майнце". 54-летний знаменитый специалист считает, что недооценивал талант одессита в команде, где тот играл в 2001-2003 годах.

Своими воспоминаниями наставник поделился с английским изданием The Mirror. В интервью Клопп уделил украинцу много внимания.

"Если бы Андрей Воронин возобновил карьеру, я бы подписал с ним контракт – с единственным из игроков того "Майнца", с которым я работал. Было бы потрясающе, если бы он хотя бы один день в жизни знал, насколько хорошим игроком мог стать. Андрей был невероятным талантом", – поведал немецкий "коуч".

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"На самом деле, я несправедливо относился к Воронину. В первый сезон моей работы в "Майнце" я его только выпускал на замену. Но как-то Андрей зашел ко мне в кабинет и спросил: "Почему я никогда не начинаю в старте?" И я сказал: "Потому что ты не жалуешься, когда не выходишь в стартовом составе", – не постеснялся признаться специалист.

Напомним, что Воронин выступал за "Ливерпуль" в 2007-2009 годах. Клопп работал в "Майнце" в 2000-2008 годах, а в Англию приехал в 2015-м после семи лет в дортмундской "Боруссии".

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