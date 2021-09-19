Ярмоленко заработал пенальти на 94-й минуте, но пробить ему не дали. Партнер по "Вест Хэму" не забил. Видео

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко едва не стал спасителем для своей команды в матче 5-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Манчестер Юнайтед". 31-летний футболист сборной Украины вышел на поле на 68-й минуте и спустя полчаса заработал пенальти.

Самому реализовать наказание украинцу не позволил главный тренер.

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За минуту до нарушения он выпустил на поле Марка Нобла, но 34-летний хавбек на 94-й минуте не смог переиграть голкипера МЮ Давида Де Хеа.

Испанец взял 11-метровый в матче АПЛ впервые с октября 2014 года. До сегодняшнего матча он 21 раз подряд пропустил с пенальти в матчах чемпионата Англии.

Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1 в пользу "манкунианцев". Новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вышел со стартового состава и на 35-й минуте забил гол, сравняв счет.

Андрей Ярмоленко от авторитетного портала Whoscored за эту встречу получил оценку 6,08, сделав одну ключевую передачу и выиграв одно воздушное единоборство. За игру Андрей совершил 13 результативных касаний мяча.

Победный удар на 89-й минуте нанес Джесси Лингард. После этого матча МЮ набрал 13 очков и сравнялся с лидирующим "Ливерпулем".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа Ярмоленко показал яркую игру в матче первого тура второй английской Премьер-лиги, в которой выступают футболисты до 23 лет, против "Арсенала".

Его результативные действия помогли "молотобойцам" выиграть лондонское дерби со счетом 6:1.