Два ассиста Ярмоленко помогли "молодежке" "Вест Хэма" разгромить "Арсенал". Видео

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко показал яркую игру в матче первого тура второй английской Премьер-лиги, в которой выступают футболисты до 23 лет, против "Арсенала". Его результативные действия помогли "молотобойцам" выиграть лондонское дерби со счетом 6:1.

На 13-й минуте встречи команда нашего соотечественника организовала высокий прессинг на половине поля соперников, в результате чего защитник ошибся, отдав пас на Ярмоленко, а тот в одно касание переправил "круглого" на партнера. Адемило Одубеко уверенно воспользовался своим шансом.

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После перерыва "Вест Хэм" продолжил доминировать, что вылилось в еще пять голов. При счете 3:0 украинец эффектно сыграл пяткой на Армстронга Окофлекса, который убрал защитника на замахе и точно пробил в дальний угол.

"Молотобойцы" могли победить с унизительным результатом 6:0, но на 93-й "Арсеналу" все же удалось забить гол престижа.

Отметим, что наш соотечественник попал в заявку на поединок "Вест Хэма" в стартовом туре английской Премьер-лиги против "Ньюкасла", но вышел на поле лишь в добавленное ко второму тайму время. Его команда начала чемпионат с победы 4:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появились слухи, что легендарный тренер "Галатасарая" Фатих Терим хочет видеть Ярмоленко в клубе.