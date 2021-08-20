Ярмоленко на украинском обратился к Шевченко после его ухода из сборной Украины

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко трогательно попрощался с Андреем Шевченко, который после Евро-2020 решил уйти с поста главного тренера национальной команды. Футболист "Вест Хэма" на украинском языке поблагодарил экс-наставника за совместную работу.

Ярмоленко обратился к Шевченко на своей странице в социальной сети Instagram. Он отметил, что 44-летнему тренеру удалось вывести "желто-синих" на более высокий уровень.

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"Мне очень приятно вспоминать последние пять лет, которые мы провели вместе с Андреем Шевченко в сборной Украины. Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня. Все, чего мы достигли как игроки и как сборная, – невозможно было сделать без вдохновения, огромного заряда и веры в наш успех. Как команда мы прошли очень серьезную школу. Я искренне благодарю Шевченко за уважение, доверие и преданность футболу!" – написал Андрей под фото с легендарным футболистом.

Отметим, что на Евро-2020, где украинцы дошли до четвертьфинала, Ярмоленко отметился двумя голами – в ворота Нидерландов и Северной Македонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля Андрей Шевченко объявил о том, что его контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) истек. Он покинул национальную сборную, проработав с ней пять лет.

18 августа УАФ назначила Александра Петракова исполняющим обязанности наставника "желто-синих".