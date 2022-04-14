Яремчук вышел на замену и забил мастерский гол в Лиге чемпионов. Видео

Украинский нападающий португальской "Бенфики" Роман Яремчук отметился очередным мячом за свой клуб. 26-летний львовянин забил "Ливерпулю" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов.

Яремчук вышел на замену во втором тайме, сменив Диого Гонсалвеша, и на 74-й минуте эффектно расписался в воротах хозяев. Получив острый разрезающий пас от Алекса Гримальдо, Роман одним движением обыграл бразильского голкипера англичан Алиссона, а вторым закатил мяч в сетку.

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Изначально арбитр на линии зафиксировал оффсайд, но после просмотра видеоповтора, гол был засчитан.

Это был третий гол Романа в Лиге чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Несмотря на такие успешные действия нашего соотечественника "Бенфика" не смогла пробиться в полуфинал. Поражение в первом матче 1:3 не оставила шансов "орлам".

Напомним, что 16 марта Яремчук помог "Бенфике" выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, после чего вспомнил войну в Украине. А также нападающий рассказал про свою роль в борьбе за будущее страны.