Яремчук забьет "Динамо": легенда "Бенфики" верит, что украинец поможет победить в Киеве

"Бенфика" сделает ставку на украинского нападающего Романа Яремчука в матче против киевского "Динамо" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Киевский клуб начнет свой путь в новом сезоне во вторник, 14 сентября, на поле НСК "Олимпийский".

Накануне поединка в Киеве OBOZREVATEL пообщался с бывшим полузащитником "Барселоны", "Атлетико" и сборной Португалии Симау Саброзою, который летом вернулся в "Бенфику" на пост директора по международным связям.

"Роман Яремчук – отличный игрок и у него большой потенциал. Он вернулся из сборной, отыграл в прошлом матче порядка 25 минут и забил гол. Я надеюсь, что он забьет и сегодня "Динамо". Извините, но это важно для "Бенфики".

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Лига чемпионов – самый престижный турнир и, я надеюсь, Роман поможет нам сегодня выиграть. Это очень важный поединок в турнирном плане для нас", – сказал Саброза.

Бывший полузащитник считает плюсом тот факт, что Яремчук бывший игрок "Динамо". "Поэтому он все знает. Ему знаком стадион, он знает свои цели. Мне кажется, что Яремчук счастлив – он играет в своей стране, против бывших партнеров. Но теперь его клуб "Бенфика". И он профессионал – выкладывается максимально каждый день и в каждой игре", – отметил Симау.

Раз в "Бенфике" так довольны Яремчуком, мы поинтересовались, не собирается ли клуб подписать еще одно-двух украинских футболистов в ближайшем будущем. "Да, это возможно. В футболе все возможно. Имена? Это не моя работа. В "Бенфике" много замечательных специалистов, которые этим занимаются. И наш тренер знает все в футболе, потому что он много лет в этой сфере", – заявил Саброза.

Также, помимо Яремчука, португальцу из украинских игроков импонирует Александр Зинченко, который выступает за "Манчестер Сити" с целой группой португальских игроков. "Бернарду Силва, Жоау Консеу, Рубен Диаш. И все они из "Бенфики", – подчеркнул директор лиссабонцев.

"Бенфика" не побеждала в еврокубках с Кубка чемпионов 1962 года. Сможет ли Яремчук помочь клубу взять европейский трофей? "Для нас важнее всего чемпионат Португалии. Хотя, конечно, Лига чемпионов – самый престижный клубный турнир. И я надеюсь, что Яремчук поможет "Бенфике" выиграть все, что возможно в этом сезоне", – подытожил Саброза.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стали известны расписание трансляций и котировки букмекеров на поединок "Динамо" – "Бенфика".