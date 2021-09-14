Яремчук забьет "Динамо": легенда "Бенфики" верит, что украинец поможет победить в Киеве

Елена Павлова
Елена Павлова
Футбол
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Яремчук Бенфика Саброза

"Бенфика" сделает ставку на украинского нападающего Романа Яремчука в матче против киевского "Динамо" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Киевский клуб начнет свой путь в новом сезоне во вторник, 14 сентября, на поле НСК "Олимпийский".

Накануне поединка в Киеве OBOZREVATEL пообщался с бывшим полузащитником "Барселоны", "Атлетико" и сборной Португалии Симау Саброзою, который летом вернулся в "Бенфику" на пост директора по международным связям.

Саброза Бенфика

"Роман Яремчук – отличный игрок и у него большой потенциал. Он вернулся из сборной, отыграл в прошлом матче порядка 25 минут и забил гол. Я надеюсь, что он забьет и сегодня "Динамо". Извините, но это важно для "Бенфики".

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Лига чемпионов – самый престижный турнир и, я надеюсь, Роман поможет нам сегодня выиграть. Это очень важный поединок в турнирном плане для нас", – сказал Саброза.

Роман Яремчук

Бывший полузащитник считает плюсом тот факт, что Яремчук бывший игрок "Динамо". "Поэтому он все знает. Ему знаком стадион, он знает свои цели. Мне кажется, что Яремчук счастлив – он играет в своей стране, против бывших партнеров. Но теперь его клуб "Бенфика". И он профессионал – выкладывается максимально каждый день и в каждой игре", – отметил Симау.

Роман Яремчук

Раз в "Бенфике" так довольны Яремчуком, мы поинтересовались, не собирается ли клуб подписать еще одно-двух украинских футболистов в ближайшем будущем. "Да, это возможно. В футболе все возможно. Имена? Это не моя работа. В "Бенфике" много замечательных специалистов, которые этим занимаются. И наш тренер знает все в футболе, потому что он много лет в этой сфере", – заявил Саброза.

Также, помимо Яремчука, португальцу из украинских игроков импонирует Александр Зинченко, который выступает за "Манчестер Сити" с целой группой португальских игроков. "Бернарду Силва, Жоау Консеу, Рубен Диаш. И все они из "Бенфики", – подчеркнул директор лиссабонцев.

Роман Яремчук

"Бенфика" не побеждала в еврокубках с Кубка чемпионов 1962 года. Сможет ли Яремчук помочь клубу взять европейский трофей? "Для нас важнее всего чемпионат Португалии. Хотя, конечно, Лига чемпионов – самый престижный клубный турнир. И я надеюсь, что Яремчук поможет "Бенфике" выиграть все, что возможно в этом сезоне", – подытожил Саброза.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стали известны расписание трансляций и котировки букмекеров на поединок "Динамо" – "Бенфика".

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