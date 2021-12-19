Яремчук провел блестящий матч в Португалии, а "Бенфика" победила 7:1. Видео

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук отметился результативной передачей и точным ударом в 15-м туре чемпионата Португалии. 26-летний футболист сборной Украины великолепно сыграл в поединке против "Маритиму".

Роман вышел в стартовом составе и 48-й минуте ассистировал Рафе Силве.

Спустя 8 минут украинец сам расписался в воротах Пауло Виктора.

За эту игру от авторитетного портала WhoScored, нападающий украинской сборной получил 8,8 баллов. Это стало третьей наивысшей оценкой в "Бенфике" после Рафы Силвы и Дарвина Нуньеса.

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Украинский футболист пять раз пробил по воротам, попав дважды в створ, совершил 31 касание мяча, отдал 14 точных передач со 100% показателем и совершил 2 попытки дриблинга.

Матч завершился со счетом 7:1.

"Бенфика" – "Маритиму" 7:1 (3:0, 4:1)

Голы: 1:0 – 3 Нуньес, 2:0 – 18 Нуньес, 3:0 – 34 Жилберто, 4:0 – 48 Рафа Силва, 5:0 – 57 Яремчук, 5:1 – 81 Алипур, 6:1 – 86 Гонсалу Рамуш, 7:1 – 90 Сеферович.

Бенфика – Влаходимос, Жилберто (Лазаро, 82), Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо (Таарабт, 66), Жоау Мариу (Морато, 66), Вайгль, Рафа Силва, Яремчук (Сеферович, 78), Нуньес (Гонсалу Рамуш, 77).

Маритиму – Пауло Виктор, Винк, Заинадин, Коста, Витор Коста, Бельтраме, Росси (Пелажиу, 58), Эдгар Кошта (Клезиу, 78), Таджо (Алипур, 58), Энрике (Видигал, 46), Гитан (Диогу Мендеш, 73).

Предупреждения: Нуньес (7), Росси (16), Эдгар Кошта (45).

Для Романа это стало первыми результативными действиями в португальском первенстве с 25 сентября, когда он оформил дубль в ворота "Витории Гимараэш".

Всего Яремчук забил за "Бенфику" 5 голов и отдал 2 голевых паса за 10 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман ранее отметился результативными действиями в 5-м туре. Игрок вышел на замену на 63-й минуте в матче против "Санта Клары", а на 68-й забил свой второй гол в национальном первенстве страны.