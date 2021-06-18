Экс-футболист Шевчук, севший пьяным за руль: я похудел на 4 кг и до сих пор страдаю

Бывший футболист "Шахтера" Вячеслав Шевчук признался, что до сих пор непросто переживает свое скандальное задержание в Киеве. В конце мая полицейские остановили его в центре Киева за рулем Porsche 911, когда он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В интервью на YouTube-канале "Брутальный футбол" Вячеслав рассказал, что уволился с телеканалов "Футбол", поскольку не имел морального права на продолжение работы. Бывший футболист еще раз извинился за свой поступок.

"После той ситуации, которая со мной случилась, я очень переживаю. Я похудел на 4 кг и до сих пор внутри страдаю. Я хочу еще раз извиниться перед всеми болельщиками. Это очень большой урок для меня, этот день стал для меня трагедией. Я хочу попросить, чтобы никто никогда не повторял моих действий. Я всегда очень жестко осуждаю это все, поэтому сейчас я очень себя корю. Из-за этого я ушел с телеканалов "Футбол", поскольку не имел никакого морального права работать дальше. Я показал всему обществу, что любой человек, который нарушает закон, должен быть наказан. Я наказал себя сам", – заявил Шевчук.

Видео дня

Напомним, что на следующий день после инцидента Вячеслав записал видеообращение, в котором извинился перед украинцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, эту скандальную ситуацию прокомментировал его бывший коллега Виктор Леоненко, с которым они вместе работали экспертами программы "Великий футбол".