"Я многому научился у украинцев": экс-футболист "Шахтера" нашел новый клуб
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос подписал контракт с бразильским "Атлетико Паранаэнсе". Договор 33-летнего футболиста рассчитан до конца 2022 года. На презентации в некогда родном клубе Марлос тепло вспомнил свое десятилетнее пребывание в Украине, где он также выступал за нашу национальную команду, а на видео заговорил на русском языке.
В комментарии для сайта "Атлетико Паранаэнсе" виртуозный хавбек рассказал об игре в Украине.
"Защищать цвета национальной команды – было чем-то особенным, и я делал это с открытым сердцем. Я очень привязался к украинскому народу: к болельщикам, футболистам, людям, с которыми работал и жил.
Игра за сборную Украины была способом отплатить за их любовь, которую мне дарили. Матчи давали мне возможность представлять каждого, бороться за них. Я многому научился у украинцев. Пребывание там было фантастическим периодом моей жизни", – трогательно сказал бразилец с украинским паспортом.
В 2011-2014 годах он играл за "Металлист", а позже – за "Шахтер". В 27 матчах за сборную Украины забил один мяч.
На видеоролике бразильского клуба Марлос обратился с приветствием на русском языке. "Привет, ребята. Я сейчас – "ураган". Я уже здесь", – сказал полузащитник. К слову, "Ураганы" – прозвище футболистов "Атлетико Паранаэнсе".
Sonho realizado! 🤩🌪️— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 1, 2022
Bem-vindo ao seu clube do coração, Marlos!
➡️ https://t.co/zeQXliofoc#Athletico pic.twitter.com/V6YN5hM0tK
В новой команде экс-"горняк" будет также выступать под десятым номером.
Как сообщал OBOZREVATEL, лучшего бомбардира в истории "Шахтера" попросили из бразильского клуба. Он вернулся в Европу.
В то же время киевское "Динамо" захотело купить форварда российской команды.