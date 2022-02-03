'Я многому научился у украинцев': экс-футболист 'Шахтера' нашел новый клуб

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос подписал контракт с бразильским "Атлетико Паранаэнсе". Договор 33-летнего футболиста рассчитан до конца 2022 года. На презентации в некогда родном клубе Марлос тепло вспомнил свое десятилетнее пребывание в Украине, где он также выступал за нашу национальную команду, а на видео заговорил на русском языке.

В комментарии для сайта "Атлетико Паранаэнсе" виртуозный хавбек рассказал об игре в Украине.

"Защищать цвета национальной команды – было чем-то особенным, и я делал это с открытым сердцем. Я очень привязался к украинскому народу: к болельщикам, футболистам, людям, с которыми работал и жил.

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Игра за сборную Украины была способом отплатить за их любовь, которую мне дарили. Матчи давали мне возможность представлять каждого, бороться за них. Я многому научился у украинцев. Пребывание там было фантастическим периодом моей жизни", – трогательно сказал бразилец с украинским паспортом.

В 2011-2014 годах он играл за "Металлист", а позже – за "Шахтер". В 27 матчах за сборную Украины забил один мяч.

На видеоролике бразильского клуба Марлос обратился с приветствием на русском языке. "Привет, ребята. Я сейчас – "ураган". Я уже здесь", – сказал полузащитник. К слову, "Ураганы" – прозвище футболистов "Атлетико Паранаэнсе".

В новой команде экс-"горняк" будет также выступать под десятым номером.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшего бомбардира в истории "Шахтера" попросили из бразильского клуба. Он вернулся в Европу.

В то же время киевское "Динамо" захотело купить форварда российской команды.