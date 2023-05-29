Вызван дебютант: сборная Украины потеряла ведущего нападающего перед матчами с Германией и в отборе Евро-2024

Нападающий бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук не поможет сборной Украины в товарищеском матче с Германией (12 июня) и поединках отбора Евро-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня). 27-летний футболист получил повреждение и не сможет восстановиться к играм.

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Об это сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Вместо Яремчука в команду вызван форвард луганской "Зари" Назарий Русин, для которого это предложение стало первым в карьере.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция), Владислав Кочергин ("Ракув", Польша).

Нападающие: Артем Довбик (СК "Днипр-1" Днепр), Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Назаврий "Русин" ("Заря" Луганск).

Резервный список

Александр Караваев, Николай Шапаренко (оба – "Динамо" Киев), Богдан Михайличенко, Марьян Швед (оба – "Шахтер" Донецк), Тарас Качараба ("Славия" Прага, Чехия).

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный динамовец Сергей Ребров заявил о том, что покидает пост главного тренера эмиратского "Аль-Айна". Ранее СМИ опубликовали тренерский штаб нового наставника сборной Украины.

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