Вывозил раненых: оккупанты убили футбольного тренера, когда он спасал жизнь побратимам

На войне с российскими оккупантами погиб тренер футбольного клуба "Троещина" Денис Скляренко. Защитник с позывным "Сармат" отдал свою жизнь за Украину во время боя на Купянском направлении, когда занимался эвакуацией раненых побратимов. Теперь герою навсегда 36 лет.

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О непоправимых потерях сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Денис родился в Киеве 1 ноября 1987 года, с детства любил футбол, был питомцем ФК "Троещина". После школы окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив диплом тренера по футболу. После чего присоединился к спортивной семье Троещины уже в качестве наставника.

Но после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Скляренко пришлось оставить работу с детьми и взять в руки оружие. Уже 24 февраля Денис пополнил ряды добровольцев ВСУ и служил в 112 бригаде 131 батальона.

С самого начала вторжения и ко дню гибели "Сармат" воевал на нулевой позиции, давая отпор врагу в самых горячих точках фронта. Вместе с собратьями выполнял задания на Авдеевском направлении, в Серебрянском лесничестве близ Кременной, на Купянском направлении.

Денис был отличным водителем, вывозил раненых бойцов даже с заминированных полей, успел спасти жизнь многим своим собратьям. Сдерживая врага в Серебрянском лесничестве, Скляренко и сам получил ранения, но после лечения и восстановления все равно вернулся в ряды своей бригады и продолжал выполнять боевые задачи.

За свою службу "Сармат" был награжден трижды, в частности, получил медаль несокрушимому герою на Ямпольском рубеже и нагрудный знак главнокомандующего ВСУ "Золотой Крест".

Собратья отмечали, что Денис был настоящим воином, человеком слова и человеком мужества, образцом несокрушимости и крепости духа.

Но 30 августа 2024 тренер в последний раз выехал на помощь своим собратьям в районе населенного пункта Кисловка Петропавловского сельского совета Купянского района Харьковской области. Во время эвакуации раненых с поля боя Скляренко погиб в результате детонации боевых дронов и противотанковых мин.

Родные Дениса просят всех небезразличных подписать петицию о присвоении защитнику звания Героя Украины посмертно.

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