В Курской области погиб чемпион Украины по MMA, ушедший служить в 18 лет

В противостоянии с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец. Свою последнюю задачу молодой спортсмен из Прикарпатья выполнял на территории Курской области РФ. Теперь мастеру смешанных единоборств навсегда 21 год.

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О гибели защитника сообщил Спортивный комитет Украины.

Назарий родился в Калуше и увлекся смешанными единоборствами, впоследствии стал чемпионом страны по MMA. Учился на факультете физического воспитания и спорта национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника.

Свою борьбу с российскими оккупантами Назарий начал еще в 18-летнем возрасте и дослужился до старшего оператора группы специального назначения. В последнее время вместе с побратимами выполнял задачи на территории Курской области РФ.

К сожалению, 12 сентября 2024 года старший солдат Гаврилец погиб в бою с российскими захватчиками, не доживши полутора месяца до своего 22-летия.

"Ему должно было быть только 22.. Он с 18 лет стоит на защите родной земли. Человек – пример многим. Свою юность он отдал государству. Он жизнь отдал свою за защиту Украины. Люди, будьте достойны таких храбрых воинов, которые борются за вас. Навсегда в строю. Навсегда в сердцах..." – отреагировала на смерть Назарія Яна Копачинская.

Похоронили героя 26 сентября в родном городе Калуш.

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