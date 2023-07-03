'Вы неинтересны': известный чешский тренер поставил на место россиян

Бывший главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Властимил Петржела выразил уверенность в том, что российский футбол интересен лишь болельщикам из страны-агрессора. Чешский специалист отметил, что в Европе никто не назовет даже одного имени кого-то из игроков сборной РФ.

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Об этом Петржела заявил в интервью порталу РБ "Спорт". По его словам, на падение интереса к российскому футболу в мире, безусловно, негативно повлияла война, которую кремлевский диктатор Владимир Путин с одобрительного молчания граждан РФ развязал против Украины.

"Жители Чехии не знают, кто такой Артем Дзюба. У меня в стране, думаю, никто не сможет назвать ни одного российского футболиста – их просто не знают, вы неинтересны из-за последних событий. Такое отношение к российскому футболу не только в Чехии, но, полагаю, и во всей Европе", – сказал Петржела.

Ранее Чехия на законодательном уровне запретила россиянам принимать участие в турнирах на территории страны. В свою очередь, новый тренер московского "Динамо" чех Мартин Личка заявлял, что его не интересует война в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта РФ разработать план развития футбольного клуба "Шахтер" из "ДНР" и обеспечить его участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС),

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