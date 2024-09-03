УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Вратарю сборной Чили ампутировали ногу, чтобы извлечь его из машины после аварии

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
333
Вратарю сборной Чили ампутировали ногу, чтобы извлечь его из машины после аварии

Чилийский вратарь "Сан-Антонио Унидо" Кристобаль Кампос попал в тяжелую автокатастрофу, в результате которой потерял часть ноги в результате аварии. Он был доставлен в больницу, где врачи пытались вернуть дееспособность конечности.

Видео дня
Вратарю сборной Чили ампутировали ногу, чтобы извлечь его из машины после аварии

Президент "Сан-Антонио Юнидос" Гильермо Ли рассказал о состоянии 25-летнего футболиста сборной Чили.

"Первая информация, которая которую я услышал, это то, что Кристобалю ампутировали ногу, чтобы его можно было вытащить из автомобиля. Это было ужасно", – цитирует Ли latercera.com.

Вратарю сборной Чили ампутировали ногу, чтобы извлечь его из машины после аварии

За несколько часов до этого врач Хорхе Ибаньес сообщил, что голкипер получил "сложную, серьезную травму". Он заявил, что Кампос перенес травматическую ампутацию правой стопы, но лишь частично, поскольку "были некоторые фрагменты, которые прикрепляли конечность к остальной части тела".

Вратарю сборной Чили ампутировали ногу, чтобы извлечь его из машины после аварии

Ибаньес добавил, что "благодаря мастерству хирургов удалось реконструировать конечность, восстановив кровоток и чувствительность".

Врач отказался давать какие-либо прогнозы, уточнив, что ситуация может меняться с течением времени. "Из-за тяжести травмы нельзя гарантировать долгосрочную жизнеспособность поврежденной ноги, а можно рассчитывать лишь на реконструкцию", – подчеркнул он.

Вратарю сборной Чили ампутировали ногу, чтобы извлечь его из машины после аварии

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!