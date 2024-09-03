Вратарю сборной Чили ампутировали ногу, чтобы извлечь его из машины после аварии

Чилийский вратарь "Сан-Антонио Унидо" Кристобаль Кампос попал в тяжелую автокатастрофу, в результате которой потерял часть ноги в результате аварии. Он был доставлен в больницу, где врачи пытались вернуть дееспособность конечности.

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Президент "Сан-Антонио Юнидос" Гильермо Ли рассказал о состоянии 25-летнего футболиста сборной Чили.

"Первая информация, которая которую я услышал, это то, что Кристобалю ампутировали ногу, чтобы его можно было вытащить из автомобиля. Это было ужасно", – цитирует Ли latercera.com.

За несколько часов до этого врач Хорхе Ибаньес сообщил, что голкипер получил "сложную, серьезную травму". Он заявил, что Кампос перенес травматическую ампутацию правой стопы, но лишь частично, поскольку "были некоторые фрагменты, которые прикрепляли конечность к остальной части тела".

Ибаньес добавил, что "благодаря мастерству хирургов удалось реконструировать конечность, восстановив кровоток и чувствительность".

Врач отказался давать какие-либо прогнозы, уточнив, что ситуация может меняться с течением времени. "Из-за тяжести травмы нельзя гарантировать долгосрочную жизнеспособность поврежденной ноги, а можно рассчитывать лишь на реконструкцию", – подчеркнул он.

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