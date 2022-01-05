Вратарь сборной России забрал у Украины достижения Блохина и Бубки

Голкипер сборной России по футболу и ливеркузенского "Байера" Андрей Лунев отнес в копилку РФ заслуги украинцев Сергея Бубки и Олега Блохина. Такое заявление 30-летний вратарь сделал во время интервью пресс-службе немецкого клуба.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто для него величайший российский спортсмен вне футбола, Лунев упомянул Сергея Бубку.

Видео дня

По словам Андрея, ему в детстве нравилось смотреть Олимпийские игры и легендарный донецкий прыгун с шестом был одним из его кумиров.

Фамилия Блохина всплыла у Лунева в ответе на вопрос о величайшем российском футболисте.

Первым голкипер упомянул Льва Яшина, а затем и легендарного украинского динамовца, родившегося в Киеве.

"Впечатление на меня как на вратаря произвел Ринат Дасаев, но также было много выдающихся полевых игроков. Например, Олег Блохин", – сказал Лунев.

69-летний Блохин за свою карьеру дважды становился призером Олимпийских игр (в 1972 и 1976 годах). Дважды выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА (1975, 1986). Является обладателем Суперкубка Европы УЕФА 1975 года.

Чемпион СССР 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986 годов. Серебряный призер чемпионатов СССР 1972, 1973, 1976, 1978, 1982 годов.

58-летний Бубка стал первым в мире человеком, прыгнувший с шестом выше шести метров. Чемпион Олимпийских игр 1988 года в Сеуле по прыжкам с шестом.

Президент Национального олимпийского комитета Украины. До конца 1997 года был единственным легкоатлетом, победившим на шести чемпионатах мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Блохина вычеркнули из обновленного списка кандидатур для награждения государственными наградами нашей страны.

Изначально Олега Владимировича представили к награде "Герой Украины".