Олегу Блохину отказались давать Героя Украины, вычеркнув из списка для награждения
Легендарного украинского футболиста и тренера Олега Блохина вычеркнули из обновленного списка кандидатур для награждения государственными наградами нашей страны. Изначально Олега Владимировича представили к награде "Герой Украины".
Полный список, который от УАФ подали в Министерство молодежи и спорта Украины у себя в блоге сообщил журналист Константин Андриюк. В отредактированной версии отсутствует 50 человек, в том числе Олег Блохин и Игорь Беланов.
Отметим, что бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в свое время получил звание "Героя Украины" и Орден за заслуги I степени.
Блохин сейчас занимает должность сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ.
Полный обновленный список выглядит следующим образом:
Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко
Орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени: Валерий Пустовойтенко
Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Петраков, Игорь Хиблин и Степан Юрчишин
Орден за заслуги ІІ степени: Виктор Грачев, Виталий Кварцяный и Олег Протасов
Орден за заслуги І степени: Андрей Биба
Орден княгини Ольги І степени: Екатерина Монзуль
Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины: Геннадий Прокопович
Заслуженный юрист Украины: Юрий Записоцкий
Заслуженный экономист Украины: Евгения Сагайдак
Медаль "За труд и доблесть": Виктор Бессмертный
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Блохин пожаловался, что его не узнали на футболе, сравнив себя с Месси и Роналду.