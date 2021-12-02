Олегу Блохину отказались давать Героя Украины, вычеркнув из списка для награждения

Легендарного украинского футболиста и тренера Олега Блохина вычеркнули из обновленного списка кандидатур для награждения государственными наградами нашей страны. Изначально Олега Владимировича представили к награде "Герой Украины".

Полный список, который от УАФ подали в Министерство молодежи и спорта Украины у себя в блоге сообщил журналист Константин Андриюк. В отредактированной версии отсутствует 50 человек, в том числе Олег Блохин и Игорь Беланов.

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Отметим, что бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в свое время получил звание "Героя Украины" и Орден за заслуги I степени.

Блохин сейчас занимает должность сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ.

Полный обновленный список выглядит следующим образом:

Орден князя Ярослава Мудрого V степени: Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко

Орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени: Валерий Пустовойтенко

Орден за заслуги ІІІ степени: Александр Петраков, Игорь Хиблин и Степан Юрчишин

Орден за заслуги ІІ степени: Виктор Грачев, Виталий Кварцяный и Олег Протасов

Орден за заслуги І степени: Андрей Биба

Орден княгини Ольги І степени: Екатерина Монзуль

Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины: Геннадий Прокопович

Заслуженный юрист Украины: Юрий Записоцкий

Заслуженный экономист Украины: Евгения Сагайдак

Медаль "За труд и доблесть": Виктор Бессмертный

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Блохин пожаловался, что его не узнали на футболе, сравнив себя с Месси и Роналду.