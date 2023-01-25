''Нельзя уважать. Так не побеждают'': Ибрагимович раскритиковал вратаря Аргентины, устроившего вакханалию после победы на ЧМ-2022

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович раскритиковал аргентинских футболистов, устроивших настоящую вакханалию на праздновании победы на ЧМ-2022. Форвард итальянского "Милана", вспоминая поведение, в частности, вратаря "небесно-голубых" Эмилиано Мартинеса, который откровенно издевался над французами, отметил, что такие действия не вызывают уважения.

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Об этом Ибрагимович заявил в интервью программе "France Inter" на радиостанции RMC Sport". Шведский футболист также отметил, что он очень рад за капитана и лидера аргентинцев Лионеля Месси, который завоевал долгожданный трофей.

"Месси считается лучшим игроком в истории, я был уверен, что он выиграет. Могу сказать, что Мбаппе выиграет еще один чемпионат мира. Я не беспокоюсь о Мбаппе. Меня беспокоят другие футболисты сборной Аргентины, потому что Месси будут помнить, а тех, кто вел себя отвратительно, нельзя уважать. Я говорю как профессиональный игрок высшего уровня. Такое поведение – это признак того, что вы выиграете один раз, но больше не победите. Так не побеждают", – сказал Златан.

Напомним, Эмилиано Мартинес вызвал шквал критики своими действиями на поле во время финала ЧМ, в раздевалке после матча и во время празднования завоевания Кубка мира в Буэнос-Айресе, когда носил куклу с изображение нападающего Килиана Мбаппе. Президент Федерации футбола Франции направил жалобу на 30-летнего вратаря сборной Аргентины. А легендарный шотландский футболист Грэм Сунесс обозвал футболиста клоуном.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на выходки Эмилиано Мартинеса. А в России назвали неполноценным чемпионство Лионеля Месси и сборной Аргентины на первенстве в Катаре, так как в нем не участвовала команда РФ.

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