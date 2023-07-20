Впервые в истории: женский ЧМ-2023 по футболу стартовал с грандиозной сенсации

Женская сборная Новой Зеландии одержала сенсационную победу в матче-открытии чемпионата мира 2023 по футболу, который стартовал в Австралии. Островитянки были сильнее команды Норвегии – 1:0, при этом на их триумф букмекеры перед игрой предлагали коэффициент 9,50.

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Эта победа стала первой в истории новозеландок на первенствах планеты. До этого они добыли лишь три ничьи в 15 матчах на главных стартах четырехлетий.

Главней героиней у победительниц стала нападающая Анна Уилкинсон, которая выступает за австралийский "Мельбурн Сити". Именно ее точный удар на 48-й минуте игры после прострела с правого фланга стал единственным в матче. При этом на 87-й минуте сборная Новой Зеландии могла удвоить свое преимущество, однако не смогла реализовать пенальти.

Отметим, что в составе норвежек выступают футболистки "Барселоны", "Ромы", "Челси", "Лиона". Украина на турнире представлена арбитром Катериной Монзуль и ее ассистенткой Мариной Стрилецкой.

ЧМ-2023 по футболу среди женщин

Группа А. 1-й тур

Новая Зеландия – Норвегия – 1:0

Гол: Уилкинсон, 48

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук забил шесть голов, оформив так называемый гекса-трик.

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