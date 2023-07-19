Футболист сборной Украины сделал в матче гекса-трик. Видео

Украинский нападающий бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук забил шесть голов, оформив так называемый гекса-трик. 27-летний футболист сборной Украины устроил голевую феерию в товарищеском матче против "Хейста", выступающего в первом любительском дивизионе Бельгии.

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Нашего соотечественника выпустили на поле во втором тайме, при счете 9:0 в пользу его команды. Спустя минуту форвард забил 10-й мяч в игре. В итоге встреча завершилась со счетом 22:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года украинская футболистка сделала тетра-дека-трик и вошла в историю. "Ворскла" добыла самую крупную победу чемпионата Украины среди женских команд.

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