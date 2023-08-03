Впервые в истории: в Лиге чемпионов произошла громкая сенсация

Фарерский футбольный клуб "Клаксвик" стал первой командой в истории страны, которая выступит на групповом этапе одного из еврокубков. Это стало известно после выхода островитян в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, куда местные спортсмены также никогда не доходили.

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После того, как "Клаксвик" уничтожил "Ференцварош" российского тренера Станислава Черчесова, он снял скальп с чемпиона Швеции "Хаккена". Обе игры завершились вничью (0:0 и 3:3, причем хет-триком отметился форвард Арни Фредериксберг) и соперники определяли победителя дуэли в серии пенальти. Фарерские футболисты оказались более точными и выиграли перестрелку с 11-метровых 4:3.

Теперь "Класвик" поборется за выход в плей-офф ЛЧ с норвежским "Мольде". Островитяне, как и на предыдущих этапах, будут считаться явными аутсайдерами. Однако они уже обеспечили себе как минимум участие в групповом этапе Лиги конференций, войдя в историю фарерского и европейского футбола.

Отметим, что будущий соперник фарерцев "Мольде" с трудом прошел финский ХИК. После поражения на выезде 0:1 команда из Норвегии лишь на предпоследней минуте основного времени домашней игры сумела забить победный второй мяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь украинского "Днепра-1" Евгений Волынец получил тяжелую травму в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса".

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