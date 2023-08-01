Украинского голкипера нокаутировали коленом в голову на матче Лиги чемпионов. Видео

Украинский голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец получил тяжелую травму в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса". Момент случился в первом тайме.

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На 33-й минуте нападающий гостей Себастьян Паласиос попал коленом в голову 29-летнему вратарю.

Воспитанник "Динамо", для которого эта игра была дебютом в составе днепровской команды, не смог самостоятельно подняться и покинуть поле. Медикам пришлось унести пострадавшего на носилках, а затем срочно госпитализировать в больницу.

С 33-й минуты ворота "Днепра-1" вместо Волынца защищал Яков Кинарейкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая Волынец, выступая за "Колос", вошел в историю. В матче 28-го тура УПЛ против "Динамо" Евгений стал первым голкипером, которому удалось трижды поразить свои ворота в украинском первенстве.

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