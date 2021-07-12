Италия – Англия: видеообзор финального матча Евро-2020

Сборная Англии не смогла впервые в своей истории выиграть чемпионат Европы. 16-й розыгрыш континентального первенства завершился победой Италии в серии послематчевых пенальти. Финальный матч на прошел на "Уэмбли".

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Несмотря на то, что итальянцы пропустили уже на 118-й секунде, они смогли отыграться во втором тайме, выстоять в дополнительное время, и удачнее провести серии пенальти.

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Напомним, что для Англии и Италии битва в Лондоне стала 28-й в истории противостояния футбольных сборных. До этого 8 побед было на счету итальянцев. 10 раз успех праздновали англичане. Еще 9 матчей завершились вничью.

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Напомним, что в плей-офф Италия с одинаковым счетом 2:1 по очереди обыграла Австрию, Бельгию и Испанию.

Англичане прошли в 1/8 финала Германию, затем разгромили Украину и в скандальном полуфинале прошли Данию.