"Вот серьезно?" Фьюри пригрозил Усику уничтожением

Британский боксер Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) оценил свои шансы в потенциальной схватке с украинским чемпионом Александром Усиком (19-0, 13 КО). Цыганский король, как называют Тайсона, уверен, что если такой бой все же состоится, то победу в нем будет праздновать именно он.

Фьюри сравнил Усика со своим бывшим оппонентом Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО), отметив, что американец существенно превосходит украинца по уровню навыков. Об этом 33-летний британец заявил в комментарии Dubai Eye 103.8 Sport.

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"Не понимаю, почему люди считают, что Усик – более сложный соперник, нежели Уайлдер? Вот серьезно? Деонтей – самый мощный панчер в истории нашего вида спорта. А что Усик? Он привык лишь танцевать на ринге и убегать от ударов соперника", – подчеркнул Тайсон.

По словам Фьюри, в титульном поединке против Энтони Джошуа украинец вообще не проявил себя. "Его шлепки не причинили Джошуа урона. Я видел тот бой и поэтому понимаю, что Усик ничего мне не сделает. Я его уничтожу. Он уже крузер, боец тяжелого веса, или даже среднего веса. Вспомните, в какой категории он выступал в любителях. По-моему, 75 килограммов, или около того. А я боксирую в хэвивейте уже 11 лет", – резюмировал обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC).

Напомним, бой Усика и Джошуа состоялся в сентябре прошлого года на лондонской арене Tottenham Hotspur Stadium. Украинский боксер победил уже бывшего чемпиона единогласным решением судей.

При этом стоит отметить, что в последнем раунде наш спортсмен серьезно потряс соперника несколькими точными ударами по корпусу и голове. Наш соотечественник завоевал титулы Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).

Трилогия Фьюри – Уайлдер завершилась победой британца нокаутом в третьем бою, который прошел в октябре прошлого года.

Промоутеры Усика и Фьюри намеревались устроить объединительный бой между боксерами, но в итоге команда британца решила организовать Тайсону поединок против претендента по линии WBC Диллиана Уайта (28-2, 19 КО). Усик же в следующем бою должен встретится в реванше с Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры изменили котировки на реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа.