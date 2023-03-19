Воспитанник ''Динамо'' забил в США ''бильярдный'' гол головой с 15 метров. Видео

Воспитанник молодежной академии киевского "Динамо" Денис Костышин отметился шедевром в 3-м туре Объединенной футбольной лиги (USL) США (второй по силе футбольный дивизион страны). Украинский полузащитник "Эль-Пасо Локомотив" забил в ворота "Детройт Сити".

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На 16-й минуте 25-летний Костышин откликнулся на фланговый прострел и головой в прыжке с 15 метров отправил мяч бильярдным ударом четко в угол. Для нашего соотечественника это стало первым результативным действием за новую команду после трансфера в январе этого года.

Этот точный удар украинца стал единственным голом "Локомотива". Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:3.

Отметим, что соглашение с американцами украинский хавбек заключил на сезон 2023 года. Последним клубом Костышина была "Александрия", за которую он провел три игры, забив гол. Также Денис за свою карьеру поиграл в "Днепре" и "Колосе".

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