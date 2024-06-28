'Динамо' украло игрока у 'Шахтера': чем запомнился трансферный рынок УПЛ в июне

Перерыв между сезонами УПЛ в разгаре. Команды понемногу возвращаются из отпусков, а их менеджмент активно подыскивает усиление. Уже совершили первые трансферы гранды и участники еврокубков, активизируются и середняки чемпионата. OBOZ.UA подводит итоги первых трансферных переходов украинских команд.

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"Динамо" украло игрока у "горняков", но постоянно думает о финансах

Переход Пихаленка в июне всколыхнул футбольное общество, ведь все считали, что новым местом для него станет "Шахтер". А нет - "Динамо" оказалось проворнее и, по факту, похитило мощного игрока-сборника для центра поля у прямого конкурента за чемпионство. На этом фоне потерялся Брагару – его взяли у "Черноморца" за 100 тысяч.

Но если вы думали, что киевляне не будут бороться за статус "сенсационных подписантов" – встречайте Себальоса! Длительные и трудные переговоры все же увенчались успехом, игрок перешел в столичный клуб на правах аренды. Период этот - всего полгода, дальше "Динамо" посмотрит, показал ли защитник сильные стороны и, возможно, выкупит его по приоритетному праву. 23-летнего футболиста пугала война в Украине, но подход к нему все же был найден. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро. Это все, конечно, хорошо, но киевлянам нужно внимательно считать финансы и на вход, ведь Шапаренко "Бешикташ" и "Лацио" до сих пор не покупают.

У "Шахтера" пока без новых бразильцев

Горняки проиграли борьбу за Пихаленка, но взяли себе топового вратаря для ротации – Фесюн в "Колосе" (приобрели за 2,7 млн) провел немало сухих матчей и будет создавать конкуренцию для Резника. Еще одно приобретение - тунисец Грамм: 22-летний центрбек будет усиливать позиции, откуда ушли два вечных защитника. Также в "Шахтер" из аренды вернулись полтора десятка игроков. Среди всех больше всего надежд на Тобиаса - бразилец два года провел в структуре "Реала", 60 выступлений за дубль мадридцев. Теперь горняки надеются, что этот опыт пойдет ему на пользу в Украине.

Интерес к игрокам донецкого клуба преимущественно за пределами Украины. К примеру, немецкая "Фортуна" активно интересуется Кащуком. А вот с Судаковым все будет решать субъективность скаутов по поводу выступлений Георгия на Евро. Среди тех, кто уже точно пошел свободными агентами - Рудько и Бондаренко, а когда-то икона команды Чигринский завершил карьеру. Ну и первый трансфер - Кастильо продали в "Митьюлланд" за 4 млн евро.

Дебютанты еврокубков выбрали разные стратегии

"Кривбасс" настолько в раздумьях, что о пополнении состава даже слухов еще не было. Тренерский штаб очень тщательно готовится к дебюту в Лиге Европы, ведь команде нужно пройти 2 этапа в группу. И это должны быть готовы уже сейчас футболисты – в этом вопросе права на ошибки нет. Татарков и Дебелко ушли от криворожцев: оба не были главными для Вернидуба, но теперь у него меньше глубины склада. Зато в состояние прямого противника за деньги перешел один из ключевых игроков в прошлом сезоне.

Речь о Бескоровайном - трансфер в "Полесье" за 600 тысяч евро. Еще житомиряне взяли Майсурадзе за 400 тысяч и забрали лучшие активы "Днепра-1" – присоединились Волынец, Гуцуляк и Бабенко. Кроме наших игроков, надежды на бразильца Виалле, которого пригласили бесплатно и надеются сделать вторым Макуана. Команда готовится к первому выступлению в Лиге Конференций – и трансферное окно еще довольно длинное. Какие еще будут сенсации?

На свой кусочек от "Днепра-1" заглядываются многие клубы элиты

"Динамо" и "Полесье" оформили официально свои трансферы - при уже упомянутых игроках они принесли на трансферный баланс около 5 миллионов евро. В составе команды остается еще несколько неплохих исполнителей – и такими темпами за "Днепр-1" не будет кому играть Мы разбирались во всех событиях вокруг клуба – ситуация там близка к катастрофе. У них и так есть трансферный бан, а теперь команда еще на грани исчезновения с футбольной карты: приглашать игроков стало еще сложнее.

Середняки и аутсайдеры внимательно изучают рынок

В июне середняки УПЛ не были активными на трансферном рынке. Пока трансферов есть два: "ЛНЗ" приобрело гонца Ассинора за 180 тысяч (похоже, черкащане планируют с нового сезона побороться за позиции выше середины таблицы), а "Заря" нашла 200 тысяч на словенца Тронтеля в защиту. Безусловно, главным событием для луганцев стал выкуп Джордана – один из лучших левых защитников нашей лиги прямо сейчас остается в клубе.

Нашлось в УПЛ место нескольким заметным внутренним переходам: Алефиренко сменил "Зарю" на "Колос", Краснопир - "Движение" на "Оболонь", Гончаренко и Степанюк - "Колос" и "Ворсклу" на "Верес". У ровенчан интересно складывается ситуация: до плюс двух бесплатных игроков есть массовое паломничество на выход из клуба: на середину июня 9 игроков покинули команду. Трансферов именно за средства у середняков нет: "Колос", "Александрия", "Верес", "Рух", "Черноморец", "Ворскла" и "Оболонь" пока присматриваются.

Этому есть несколько пояснений. Во-первых, ждут 30 числа и завершения контрактов, чтобы забирать свободных агентов. Во-вторых, смотрят на Евро и футбольную Олимпиаду, потому что эти два турнира раскроют несколько молодых звезд уже на конец июля. И надо понимать, с какими бюджетами наши клубы заходят в новый сезон.

Что там новички УПЛ?

Новичков у нас два – и июнь они провели инертно. "Карпаты" пока имеют плюс два в составе. Зелено-белые усилили вратарскую позицию 21-летним Кемкиным из "Миная", переход игрока состоится первого июля. Также с июля официально присоединится к львам испанец Пабло Альварес Гарсия. Опорника приобрели на усиление центральной зоны, куда в играх с грандами придет насыщенность. Гарсия активен подключениями в атаку, а за болгарское "Черно Море" выиграл серебряные медали тамошнего чемпионата. Львовяне только вернулись из отпуска и Маркевич должен посмотреть на готовность игроков и только тогда усиливать позиции.

Об "Ингульце" новостей меньше - там только отпустили Кольцова. Хотя команда из Петрово имеет другие заботы – у них массовое обновление тренерского штаба. Команду возглавил Василий Кобин, с которым пришли три ассистента и новый тренер для вратарей. И именно этот новый штаб будет набирать футболистов уже под свои пожелания.