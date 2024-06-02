5 команд – два дебютанта. Когда и где стартуют украинские клубы в еврокубках и чего от них ждать

Несмотря на падение в рейтинге УЕФА, Украине удалось получить пятерых представителей в еврокубках. Двое - впервые в истории попали в международные соревнования, еще трое заходят на новый круг, чтобы наконец-то разрушить проклятие плей-офф для наших команд. OBOZ.UA рассказывает обо всех тонкостях предстоящего отбора и где наши будут начинать свой путь в Европе.

Новая попытка "Шахтера"

Старт в еврокубках: осень 2024 г.

"Шахтер" собрал почти два десятка выступлений в Лиге чемпионов, а последние 7 лет постоянно играет в основных раундах. Проблема в том, что горнякам не удается пробиться в элитную евровесну шестой раз кряду. В этом году предстоит новая попытка. Победитель УПЛ и Кубка Украины показал хороший сезон, где на дистанции выдал серию побед и завоевал себе два золота и путевку в ЛЧ.

70-й розыгрыш Лиги чемпионов – это новый формат турнира, где будет 36 команд, в котором себя попробует как минимум один представитель от Украины. Перспективы там очень интересные, ведь даже относительно грандов европейского футбола мы мало что можем спрогнозировать. Поэтому будем болеть за наших с надеждой, что теперь шансов выйти в плей-офф у "Шахтера" будет гораздо больше.

Тренера сохранили – Срна сообщил, что Марино Пушич останется в донецком клубе. Предварительно это подтвердил и сам коуч, несмотря на интерес со стороны. А вот вопрос состава открыт, ведь Судаков – главная трансферная сага Украины. Уйдет, не уйдет, если уйдет – куда и за сколько? Будут ли аппетиты горняков сопоставимы с интересами нового клуба и способностями плательщиков? Еще могут уйти Бондаренко или Зубков. В то же время "Шахтер" пополнится Экспозито, Фесюном, Исенко, предположительно, Пихаленком. Здесь мало что обсуждается публично, поэтому по поводу футболистов в ЛЧ от чемпиона Украины будем думать ближе к середине лета.

Возвращение "Динамо" в ЛЧ

Старт в еврокубках: 23 июля

Столичного клуба не было в ЛЧ 2 года, на групповом этапе – вообще три. Киевляне внимательно смотрели финал Лиги Европы – украинцы могли попасть в третий раунд квалификации. Но для "Динамо" ничего не меняется: проигрыш "Байера" оставил столичный клуб во втором этапе. Мы разбирали сезон динамовцев в отдельном материале – там и про весь футбольный год, и о шансах на следующий розыгрыш.

Чисто математически, киевляне могут зацепиться за любой турнир, ведь даже проигрыши в ЛЧ и ЛЕ будут означать теоретическое участие в группе Лиги конференций. Для этого Шовковскому следует собрать приличную команду. Жребием могут выпасть как проходные "Баллкани" или "Ягелония", так и сложные "Мальме" с "Ференцварошем". Ох, задача непростая.

Что стоит отметить – киевляне готовятся к большой трансферной активности, ведь следует найти усиление каждому звену. Ставка только на молодежь не сыграет, потому как у "Руха" не получилось. Среди тех, кто уже на обсуждении - Пихаленок, на которого охотится и "Шахтер". Что касается продаж - на Овчаренко положил глаз "Эспаньйол", который попытается подписать защитника, если квалифицируется в Ла Лигу. Одновременно "Динамо" избавляется от лишних активов - Диалло, Супряги и Бенито. Со всеми контрактами еще действуют, но не факт, что за них удастся урвать приличные деньги.

Новый "Кривбасс" в европейский турнир

Старт в еврокубках: 8 августа

Со второй попытки новый "Кривбасс" берет бронзовые медали УПЛ. Команда Вернидуба сыграла как некая "Жирона": мощный старт, зимнее чемпионство, надежды на нового победителя лиги… Но до конца сезона претендовать на высокие результаты не удалось и криворожцы удовлетворились третьим местом. Это первое участие нового клуба в еврокубках – и сразу плей-офф Лиги Европы.

В сети обсуждают, где красные будут играть свои домашние матчи. Возможно, они последуют примеру чемпиона Украины и также выберут какой-то немецкий город. Что точно известно – "Кривбасс" на три недели в отпуске, а затем в конце месяца отправится в Словению готовиться к ЛЕ. Будущих соперников пока прогнозировать не стоит: это может быть клуб, который выпадет из квалификации Лиги Чемпионов (даже "Динамо"), а может быть "Ницца", "Андерлехт", "Брага" или "Аякс".

Вкратце по составу: будет жарко. Летом клубы будут охотиться на Дибанго, Кузика, Бескоровайного, Кожушка; это может ударить по потенциалу команды. Сам тренер отметил: еврокубки это вызов и под них нужно набрать качественных игроков взамен тем, что уйдут. Главных звезд оставили продлением контрактов: в Лиге Европы смогут сыграть Хома, Задерака, Хомченовский и Вакулко.

Будет ли "Днепр-1" в Европе?

Старт в еврокубках: 25 июля

Это единственная из пяти команд от Украины, к которой больше всего вопросов о будущем в еврокубках. Самая первая проблема "Днепра-1" – мотивация. Прошлый сезон наглядно показал, что без лидера (тогда Довбика) коллектив не способен хоть на какой-то результат. Первый в истории Украины транзит из ЛЧ в ЛК и последующий вылет лишил нас команды с мечтой. Футболисты без удара едва доходили до чужих ворот и не могли нормально взаимодействовать в защите, поэтому сломались на трех соперниках и вернулись играть только в Украине.

Выстроить что-то удалось поближе к зиме: Максимов тогда настроил сыгранность Филиппова, Пихаленка, Сватка, Адамюка, Леднева, Сарапия. Все главные персоны команды и новички стали играть как один механизм, даже пытались сразиться за чемпионство, но так же быстро выпали из лидеров. Более того – звезд начали разворовывать еще до завершения сезона. Конечно, клуб получит значительные деньги за их продажу, однако пока слухи о переходе футболистов из команды. Планируется ли пополнение?

Что будет в следующем сезоне – огромный вопрос. И оно не только о сыгранности потенциальных новичков, которую нужно наигрывать с нуля. Это еще и про существование команды. Вроде как "Днепр-1" не собирается исчезать с футбольной карты Украины, сам Фридман говорит, что у клуба есть будущее. Но в этом будущем нужны средства, которые пойдут на подписание новых игроков. Не дает уверенности и набирающий обороты медийный конфликт между пока тренером и руководством. Поэтому Лига Конференций – не самая первая тема для обсуждений в днепровском футболе. Потенциальных евросоперников рассмотрим дальше.

Амбиции "Полесья" сбылись. Теперь нужен результат

Старт в еврокубках: 25 июля

Дебютный сезон, завершившийся в еврокубках, – невероятный финиш для "Полесья". Президент клуба Буткевич в течение года неоднократно отмечал, что задача клуба - сразу выбиться в зону еврокубков. И драматично, в последнем туре УПЛ, команда обыграла чемпиона, забрав желаемую путевку. Да, можно сказать, что "Шахтер" был немотивирован, но и переиграть горняков тоже надо было. Следовательно - "Полесье" выходит в Лигу Конференций.

Житомирян тоже начинают разбирать на запчасти: точно ушел Бойко; Поспелова, Кравченко, Фортюна и Петряка в составе тоже не видят. В то же время, готовится мощное усиление - нацелились минимум на половину состава "Днепра-1", включая вратаря. Вдобавок и новый тренер - Имада Ашура назначили всего несколько дней назад (иронично, что его забрали из молодежки "СК"). Перед коучем остро стоит задача поиска талантливых футболистов, ведь первый сезон в Европе не должен длиться всего два матча квалифай-раунда. В руководстве команды сообщили, что по игрокам продолжаются консультации, и все будет решаться уже летом.

"Полесье" и днепряне стартуют со второго квалифай-раунда, поэтому их потенциальные соперники уже известны: "Лехия", "Истанбул", "Хайдук", "Аустрия", "АЕК". Если удастся добраться до решающего раунда отбора, то там будут караулить грозные "Челси", "Бетис", "Хайденхайм", "Ланс" и "Фиорентина", проигравшая второй подряд финал ЛК. Домашняя арена "Полесья" также анонсирована – польский город Плоцк и местная "Орлен Арена".