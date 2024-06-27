Минус клуб в УПЛ и еврокубках? Как исчезает 'Днепр-1' и чем он запомнится

Город Днепр может снова остаться без большого футбола - "Днепр-1" на грани исчезновения. Печальные новости вокруг команды ходили еще весной, но в этом месяце они начали распространяться еще быстрее. OBOZ.UA рассказывает все подробности ситуации вокруг днепровского клуба и чем запомнилась очередная футбольная команда города-миллионника.

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Игроки почти разбежались?

Лента новостей на сайте клуба в июне превратилась в некую фан-зону благодарностей, где только и успевают сказать "Спасибо!" футболистом. Уже не там Волынец и Гуцуляк, Филиппов еще не продлевал контракт из-за долгов по зарплате. Вчера официально попрощались и с Русланом Бабенко – очередная ключевая персона ушла из клуба.

Парадокс – клуб получил неплохие деньги на трансферах. Пихаленок ушел в "Динамо" за 2,5 млн евро, Сватка продали в "Остин" за еще 1,2 млн. Также 600 тысяч евро выторговали за Гуцуляка. По состоянию на 27 июня на балансе клуба только от трех июньских продаж уже плюс 4 миллиона 300 тысяч евро. Это катастрофически мало, учитывая логистические потребности команды и содержание инфраструктуры на новый сезон. Вернулись из аренд Бланко и Кононов, но на них не рассчитывали в течение сезона. По-видимому, пока не рассчитывали.

Братья новых качественных футболистов сложно - команда до сих пор под действием трансферного бана. В условиях массового оттока игроков играть будет некому и спастись только академией или возвращением из аренд не удастся. Журналист Игорь Бурбас сообщал, что на контракте еще может быть чуть больше десятка футболистов: Кинарейкин, Юрчук, Третьяков, Сарапий, Рубчинский, Горин, Гаджиев, Кивинда. Основных игроков, которые создавали прошлый сезон и вели борьбу за чемпионство, почти не осталось. Поэтому, пока есть старые задолженности, СК может только угрюмо смотреть на закупки других команд.

У руководства позиция (не)контролируемая

Первым всех напугал коммерческий директор команды Вячеслав Фридман – на слухи о закрытии команды еще неделю назад он ответил сдержанно, хотя раньше такие моменты быстро развенчивал. А вот сегодня стало публичным новое его заявление для ТаТаке:

"У нас есть средства, но на весь сезон их не хватит. Да, можно пытаться бороться за группу еврокубка, можно продавать остающихся на контракте лидеров, но есть ли смысл драться в агонии? Легче раздать долги и не мучиться. Закрыть проект солидно – без скандалов и судов, просто из-за отсутствия средств на дальнейшее существование. Скажем честно: "Днепр-1" почти не дышит, нужно набраться смелости и констатировать смерть". - Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман

Юридически это пока не означает завершения истории команды, но критический момент максимально близок. Лига готовится к смене состава участников.

УПЛ исчезновения не почувствует. А что будет делать Европа?

Украинская Премьер-лига будто готовилась к минус одному участнику заранее. Как только начались разговоры об уходе игроков и исчезновении днепровской команды, на сцену вышел бессмертный "Минай". Закарпатская команда-качеля имеет шанс снова востать из пепла и наводить шум в элите. А пока – давайте вспомним, как выглядит топ украинских команд, против которых успел поиграть "Днепр-1":

Больнее будет в Лиге Конференций. Украина и так плохо играет отбор в еврокубках, а тут еще и потенциально минус один участник до начала этой стадии. Прецедентов такой замены после жеребьевки никогда не было, поэтому руководство УПЛ надеется, что УЕФА пойдет навстречу нашей федерации. Хотя бы потому, что до второго раунда отбора ЛК еще остается 4 недели. "Академия Пушкаша" застряла в специфическом информационном пузыре: их соперник либо есть, либо исчезает, либо вообще будет другим. Сам днепровский клуб мыслями в Европе: подтверждено, что домашним стадионом как минимум на один матч ЛК заявлена арена в словацком Кошице.

Что успел "Днепр-1"?

"Днепр-1" был (и пока есть) на футбольной карте Украины 7 лет. За это время команда набрала полсотни разных соперников низкого и высокого уровней, успела поиграть и в Европе. Они стали первым отечественным клубом, который транзитом вылетел из всех евролиг – из ЛЧ прямо домой. А вот чего достигли внутри страны:

Их футболисты вызывались в лагерь национальной сборной - имел шанс Пихаленок, а Сваток прямо сейчас показал себя как качественного центрбека. Дали свой результат игроки "Днепра-1" и для олимпийской сборной. Подопечные Ротаня выиграли сборную Кот-д'Ивуара U-20 Полузащитник спортклубовцев Валентин Рубчинский провел за команду три матча – в финале вышел в стартовом составе на позиции опорника и отыграл 87 минут. Он будет одним из основных для команды на турнире уже во время Олимпиады в Париже.

Карма за прошлое?

Будем честными: с момента создания "Днепра-1", ситуация в городе базирования была не лучшей. Клуб возник как альтернатива оригинальному "Днепру", еще продолжавшему свою жизнь под давлением санкций, штрафов, многочисленных судов и отказа собственника быть вовлеченным во внутренние дела. Дерби команд во Второй лиге получались максимально атмосферными на поле и вне его: драки, заряды, возгласы – было все. За общий сезон команды собрали все возможные результаты: одна ничья и по победе для каждого.

Затем "Днепр" прекратил существование, а "Днепр-1" пошел на повышение. В СК перешли многие игроки сине-бело-голубых, из-за чего в одноименном городе команда так и не нашла фанатов. Впечатление паразитировавшей на старой команде структуры и забиравшей сильнейших футболистов прочно закрепилось в головах: даже на топовые матчи против "Динамо" или "Шахтера" едва собирали несколько тысяч на трибуны. Теперь сеть заполонили шутки о создании "Днепра-2". Но какой бы цифровой индекс там ни появился, дела с большим футболом в городе Днепр ужасны.

Команда пока живет и планирует

Но пока "Днепр-1" готовится к старту сезона. По информации Tribuna, клуб не посылал в УПЛ документы о прекращении существования. Тот же Фридман заявил, что радикальных заявлений не будет. Худший вариант пока не предусматривает мгновенное исчезновение команды – продолжаются переговоры с двумя потенциальными инвесторами. Сбор команды планируется в Днепре через полторы недели, далее команда переедет в Ужгород, учебно-тренировочную программу прорабатывают под новых-старых футболистов и так, чтобы учесть скорый старт в УПЛ. А еще – возможные поездки за границу на матчи Лиги Конференций.