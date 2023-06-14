'Воевать будут все'. Зинченко в Англии рассказал, что происходит в Украине

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко дал интервью английском журналисту Пирсу Моргану, в котором коснулся и темы войны в Украине. 26-летний футболист сборной Украины считает, что наступит момент, когда воевать придется всем и ему в том числе. .

Видео дня

"Будет время, когда все будут там. Если это будет решающий вызов, то все будут воевать. Пойду ли я? Все пойдут. Конечно, я буду воевать за Украину. Но я понимаю, что сейчас, в данный момент, я больше пользы приношу здесь. Послушайте, никто не знает, что произойдет дальше", - отметил Александр.

Напомним, что 30 мая Зинченко присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы UNITED24.

Александр вместе со своим бывшим тренером по сборной Украины Андреем Шевченко инициировали благотворительный матч Game4Ukraine с участием звезд мирового футбола в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский прославленный теннисист Сергей Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, рекомендовал своим соотечественникам не расслабляться.

37-летний киевлянин посоветовал тем украинцам, которые считают, что фронт где то далеко, все равно готовиться к войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!