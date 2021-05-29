Во сколько финал Лиги чемпионов-2021: точное время начала

Команда украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" и лондонский "Челси" сыграют в финале Лиги чемпионов-2021. Соперники определят победителя турнира на стадионе "Драгау" в португальском Порту.

ВО СКОЛЬКО "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ЧЕЛСИ"

Поединок состоится в субботу, 29 мая. Время начала игры – 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов-2021 Манчестер Сити – Челси.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ЧЕЛСИ"

Игру покажут по всему миру. В Украине правами на трансляцию владеет телеканал "Футбол 1", который традиционно организовывает аналитическую студию для обсуждения. Кроме того, видеосервис Megogo также предоставит возможность следить за игрой.

Видео дня

В России болельщики смогут увидеть противостояние команд Хосепа Гвардиолы и Томаса Тухеля на каналах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1". Прямой эфир из Порту на Беларусь также организовывают два вещателя – "Беларусь 1" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОНОЗ НА "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ЧЕЛСИ"

Фаворитом встречи считается коллектив из Манчестера. Ставки на его победу в основное время принимаются с коэффициентом 1,91.

Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех "Челси" достигают уровня 4,33.

Отметим, что для лондонской команды финал в Порту станет третьим в истории Лиги чемпионов. Ранее "аристократы" в 2008 году в серии пенальти уступили "Манчестер Юнайтед". А через четыре года таким же образом обыграли мюнхенскую "Баварию".

Для "Сити" этот финал является дебютным. Александр Зинченко может стать третьим украинцем после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука, который выигрывал турнир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в УЕФА рассматривают возможность изменения формата плей-офф Лиги чемпионов. Кроме того, стало известно, сколько киевское "Динамо" заработает в турнире в будущем сезоне.