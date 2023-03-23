Во сколько Англия – Украина: время начала матча отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу проведет стартовый матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, который примет Германия. "Сине-желтые" под руководством тренера "молодежки" Руслана Ротаня сыграют на выезде с англичанами.

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КОГДА АНГЛИЯ – УКРАИНА: ДАТА МАТЧА

Первый в году поединок нашей команды пройдет на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне в воскресенье, 26 марта.

ВО СКОЛЬКО АНГЛИЯ – УКРАИНА: ВРЕМЯ

Стартовый свисток арбитра Сердара Гезюбююка из Нидерландов прозвучит в 19:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Украина.

ГДЕ СМОТРЕТЬ АНГЛИЯ – УКРАИНА: РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ

Встреча в прямом эфире будет транслироваться по общедоступным региональным каналам "Суспільного". Права на цифровое вещание получила платформа MEGOGO.

Отметим, что кроме Украины и Англии, в группе С за путевку на Евро-2024 поборются команды из Италии, Северной Македонии и Мальты. На континентальное первенство выходят две лучшие команды группы. Одно место зарезервировано за хозяевами турнира немцами, а еще три путевки получат победители плей-офф Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины лишилась двух вратарей на матч с Англией на старте отбора Евро-2024. В то же время наши соперники потеряли лучшего бомбардира 2023 года.

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