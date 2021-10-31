Во Франции футболист забил невероятный гол, установив исторический рекорд. Видео

Тунисский полузащитник клуба "Сент-Этьен" Вахби Хазри отметился фантастическим голом в гостевом матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу в Лиге 1 против "Меца". 30-летний игрок сборной Туниса поразил ворота соперника с расстояния в 68 метров.

При счете 1:0 в пользу хозяев Хазри получил пас от Тимоти Колодзейчика, увидел, что голкипер "Меца" Александр Укиджа далеко вышел из ворот и мощнейшним ударом отправил кожаную сферу четко в сетку. Больше зрители забитых мячей не увидели.

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По информации местных СМИ этот гол стал самым дальним, забитым когда либо в истории розыгрыша Лиги 1.

👀🔥 Le but de 68 mètres de Wahbi Khazri lors de Metz-ASSE. C'est un record en @Ligue1UberEats pic.twitter.com/4QOLyvZpqt — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 31, 2021

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить это шедевр. На видео с 00:48.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук отметился потрясающим ударом в матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. 30-летний футболист забил в ворота "Мариуполя".