Месси забил фантастический "радиоуправляемый" гол в Лиге чемпионов. Видео

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси отметился потрясающим ударом в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

На 37-й минуте при счете 0:1 лидер каталонцев подработал себе под левую ногу перед штрафной, и мощнейшим выстрелом метров с 30 отправил мяч под перекладину. Круглый снаряд летел в руки Навасу, но в последний момент словно на радиоуправлении вильнул влево, влетев в сетку ворот.

Этот гол позволил "Барсе" сравнять счет – 1:1.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этим шедевром.

Отметим, что 33-летний нападающий сборной Аргентины во всех турнирах за "Барселону" провел 765 матчей, забив 658 мячей и отдав 289 голевых передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая игра 2-недельной давности между "Барселоной" и ПСЖ завершилась со счетом 4:1 в пользу французов.