Внук Мохаммеда Али в бою с нокдауном добыл 8-ю победу подряд. Видео

Внук легендарного Мохаммеда Али Нико Али Уолш (8-0, 5 KO) добыл свою восьмую победу на профессиональном ринге. На вечере бокса в Аризоне 22-летний проспект среднего веса одолел соотечественника Эдуардо Айала (9-3-1, 3 КО).

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Уолш с первых минут захватил инициативу в ринге и полностью контролировал ход встречи. Боец раз разом пробивал оборону оппонента, при этом также не особо стараясь в защите.

Во 2-м раунде бой был прерван, так как Уолш мощным боковым словил Айалу на противоходе, отправив того в нокдаун.

В итоге встреча прошла всю дистанцию в 6 раундов и завершилась единогласным решением судей: 60-53, 59-54, 59-54.

Напомним, что Нико Уолш является сыном Рашиды Али – второй дочкой от первого брака легендарного боксера. Она родилась вместе с сестрой-близнецом в 1970 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Лас-Вегасе Уолш нокаутировал соотечественника Алехандро Ибарру (7-2, 2 КО).

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