'Внизу лежит машина': в российском футбольном клубе изменили версию атаки на Крымский мост

Сотрудники "СКА-Ростов", которые накануне на командном автобусе попали под атаку на Крымский мост, спустя сутки после "ЧП" начали утверждать, что не слышали взрывов. До этого в российском клубе утверждали, что "бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло", а снаряд "ударил буквально в 300 метрах".

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В эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ" видеооператор клубного ТВ ростовчан Владимир Попов рассказал, что пассажиры увидели вспышку под мостом, но звуков взрыва не слышали. При этом после того, как выяснилось, что упал один из пролетов, автобус 15 километров ехал задним ходом.

"Увидели из‑под земли вспышку, дым повалил, водитель автоматически стал притормаживать, потихоньку встали. Пошли смотреть, а там провал. Взрыва мы не слышали, звукового сигнала не было. Пока стали думать, что делать, водитель пошел к поджимающим сзади машинам, сказал: "Разворачивайтесь, там пролета нет". Внизу лежит машина, которая обогнала нас. У автобуса лопнуло лобовое стекло. 15 км сдавали задом, потому что автобус не мог развернуться. Видели специальные службы, военные машины, сразу понятно, что чрезвычайная ситуация", – заявил Попов.

Отметим, что "СКА-Ростов" возвращался с матча в "Севастополе", где одноименная команда провела первый матч во второй лиге чемпионата России, что запрещено УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего движение по мосту было остановлено. Позже были опубликованы видео последствий обрушений пролета. По данным наших источников, атака на Керченский мост была спецоперацией СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

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