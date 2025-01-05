Внезапно умер экс-тренер сборной Украины по футболу и известный украинский вратарь

Александр Гуменюк, бывший футбольный вратарь и тренер, скоропостижно скончался 4 января 2025 года на 49-м году жизни, информирует пресс-служба вышгородского клуба "Диназ", где в последние годы работал Александр Анатольевич. Причины трагедии не сообщаются.

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Гуменюк начал свою карьеру в Хмельницком, тренируясь в ДЮСШ "Подолье". В начале 90-х он присоединился к молодежной команде киевского "Динамо", где выступал вместе с Андреем Шевченко и другими будущими звездами.

На профессиональном уровне дебютировал за "Борисфен", а в дальнейшем играл за такие клубы, как "Черноморец" (Одесса), "Волынь" (Луцк) и "Металлист" (Харьков). Его выступления в составе "Волыни" запомнились победами над лидерами чемпионата, включая "Шахтер" и "Динамо".

С 2011 по 2016 годы Гуменюк был тренером в юношеской сборной Украины по футболу, где помогал Александру Петракову, работая с вратарями. Среди его воспитанников — Богдан Сарнавский и Роман Подкивка. Он также тренировал в таких клубах, как "Ворскла", "Буковина" и "Полтава", а последние годы посвятил развитию собственной футбольной школы.

За свою игровую карьеру Гуменюк провел более 100 матчей, а его тренерская работа охватила десятилетие. Среди его достижений – чемпионство Второй лиги (1993/94), "бронза" чемпионата Украины (2006/2007) и два выхода в полуфинал национального Кубка (2002/2003 и 2006/2007).

Как сообщал OBOZ.UA, 1 января на 68-м году жизни скончался Виктор Насташевский – выдающийся украинский нападающий, рекордсмен и детский тренер, оставивший яркий след в истории отечественного футбола. Воспитанник "Динамо" (Киев), он также успел поиграть за "Шахтер" (Донецк) и несколько других клубов, став легендой Второй лиги СССР.

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