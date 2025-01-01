Умер известный украинский футболист-чемпион, выступавший за 'Динамо' и 'Шахтер'

На 68-м году жизни скончался Виктор Насташевский – выдающийся украинский нападающий, рекордсмен и детский тренер, оставивший яркий след в истории отечественного футбола. Воспитанник "Динамо" (Киев), он также успел поиграть за "Шахтер" (Донецк) и несколько других клубов, став легендой Второй лиги СССР.

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Футбольный путь и достижения

Виктор Викторович родился 10 августа 1957 года в Караганде, где его отец выступал за местный "Шахтер". В 1966 году семья переехала в Киев, где Виктор начал тренироваться в спортинтернате. Уже в 17 лет его пригласили в "Динамо".

Несмотря на ограниченные выступления за основной состав киевлян (один матч в 1976 году), Насташевский стал чемпионом Европы среди юношей и лучшим бомбардиром турнира. После короткого периода в донецком "Шахтере" он провел семь сезонов в СКА (Киев), где забил рекордные 141 гол и дважды выиграл чемпионат УССР. В 1983 году установил рекорд результативности Второй лиги СССР – 41 гол за сезон.

С завершением игровой карьеры в 1987 году из-за травмы, Виктор Викторович занялся тренерской деятельностью. С 2011 года работал селекционером в ДЮСШ "Динамо", помогая находить и развивать юные таланты.

Слова скорби и память

ФК "Динамо" выразил сочувствие близким Виктора Насташевского, отметив его вклад не только как футболиста, но и как наставника для будущих поколений. В сердцах всех, кто знал Виктора Викторовича, он останется примером трудолюбия, таланта и преданности футболу.

OBOZ.UA присоединятся к вышесказанным словам соболезнования.

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