Вместо Ротаня тренером сборной Украины U-21 назначили иностранца

Испанский специалист Унаи Мельгоса стал новым главным тренером молодежной сборной Украины, сменив на этом посту Руслана Ротаня. Последний, в свою очередь, будет работать с олимпийской национальной командой, которая в будущем году примет участие в Играх-2024 в Париже.

Видео дня

Соответствующее решение было принято на исполкоме Украинской ассоциации футбола (УАФ), пишет официальный сайт организации. С инициативой назначить Мельгосу наставником "молодежки" выступил тренер главной команды страны Сергей Ребров.

Испанец ранее возглавлял киевское "Динамо" U-21, а также помогал Реброву во время работы в венгерском "Ференцвароше", эмиратском "Аль-Айне" и июньских матчах сборной Украины в отборе Евро-2024.

Мельгоса будет работать с украинцами в квалификации ЧЕ-2025 U-21. Наша команда на этом этапе попала в группу F, где ее соперниками станут Англия, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан, Люксембург.

Напомним, на чемпионате Европы-2023 молодежная сборная Украины стала бронзовым призером и добыла путевку на Олимпиаду в Париже. "Сине-желтые" дошли до полуфинала, где разгромно проиграли испанцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, национальная сборная Украины по футболу может получить неожиданное усиление из английской Премьер-лиги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и в Viber. Не ведитесь на фейки!