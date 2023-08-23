Вице-чемпион Украины сотворил подвиг в квалификации Лиги конференций. Видео

Вице-чемпион Украины по футболу "Днепр-1" сыграл вничью со "Спартаком" из Трнавы, сделав лишь один удар в створ ворот и играя 80 минут в меньшинстве. Поединок в Словакии завершился со счетом 1:1.

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Поединок начался крайне неудачно для наших соотечественников. Уже на 5-й минуте полузащитник днепрян Эдуард Серапий сбил, убегавшего в контратаку соперника. Албанский рефери показал сперва украинцу "горчичник", но после подсказки VAR, сменил цвет карточки на красный.

После этого "Днепр-1" ушел всем составом в оборону. Подопечные Валерия Городова, который заменил на этот поединок ушедшего в отставку Александра Кучера, не могли не то, чтобы создать угрозу воротам "Спартака", но просто перейти центр поля.

Днепряне смогли сохранить ворота сухими в первом тайме, но сразу пропустили во втором. После обидного рикошета мяч от перекладины влетел в сетку.

Хозяева продолжали давить и были близки ко второму голу, но на 67-й минуте внезапно пропустили гол. Когут перехватил передачу в центральном круге, отправил Гуцуляка в контратаку и его в своей штрафной сбил Штетина. Пихаленок четко реализовал пенальти.

Под конец встречи "Днепр-1" остался вдевятером, когда вторую желтую карточку получил Игорь Когут.

За все игровое время украинские футболисты нанесли единственный удар в створ ворот, в то время как оппоненты 8 раз могли забить гол.

Ответный матч состоится чрез неделю, 31 августа в 21:00.

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