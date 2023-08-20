В УПЛ состоялась первая отставка сезона

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер подал в отставку. Это решение 40-летний специалист озвучил после того, как его команда на последних минутах проиграла в 4-м туре УПЛ в "Оболони" (1:2).

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Прийдя на пресс-конференцию Кучер заявил, что берет на себя вину за все результаты, которые его команда показывает в последнее время. Затем поблагодарил всех за работу и ушел.

Александр Кучер пришел в "Днепр-1" в начале прошлого сезона. Под его руководством команда сыграла 47 матчей во всех турнирах, выиграв в 25. Еще 13 завершились поражениями. "Днепр-1" стал вице-чемпионом УПЛ и пробился в еврокубки.

Во 2-м туре УПЛ "Днепр-1" выиграл у "Полесья", а в 3-м сыграл вничью с "Минаем" (1:1). В турнирной таблице Преьмер-лиги днепряне идут 11-ми (4 очка).

Кроме того, клуб из Днепра не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, по сумме двух матчей уступив пражской "Славии" (1:4).

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