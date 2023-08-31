Вице-чемпион Украины установил исторический антирекорд европейского футбола
Вице-чемпион Украины по футболу "Днепр-1" в ответной игре плей-офф Лиги конференций в дополнительное время проиграл "Спартаку" из Трнавы 1:2. Основное время в матче на стадионе в словацком Кошице завершилось со счетом 1:1.
"Днепр-1" стал первой командой в истории, которая вылетела из трех подряд еврокубков (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций), не выиграв ни в одном из шести матчей.
Подобное "достижение" может повторить и бельгийский "Генк", но его матч с турецким "Аданадемирспор" еще идет.
Подопечные Валерия Городова, который временно заменил ушедшего в отставку Александра Кучера, пропустили уже на 3-й минуте.
На 61-й минуте Николас Горосито забил в свои ворота.
Встреча перешла в экстратаймы, где на 99-й минуте днепряне остались в меньшинстве. За удар прямой ногой в колено соперника прямую красную получил Руслан Бабенко.
В начале второго тайма "Днепр-1" пропустил гол, ставший решающим.
Через две минуты Олег Горин получил вторую карточку и оставшееся время украинский клуб играл вдевятером.
На 115-й минуте двумя руками по лицу Гуцуляка в чужой штрафной прошелся футболист "Спартака", но венгерский судья Берке Балаж после просмотра ВАР отказался давать пенальти.
Как сообщал OBOZREVATEL, в первой игре "Днепр-1" также сыграл вничью со "Спартаком", сделав лишь один удар в створ ворот и играя 80 минут в меньшинстве.
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