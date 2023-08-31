Вице-чемпион Украины установил исторический антирекорд европейского футбола

Вице-чемпион Украины по футболу "Днепр-1" в ответной игре плей-офф Лиги конференций в дополнительное время проиграл "Спартаку" из Трнавы 1:2. Основное время в матче на стадионе в словацком Кошице завершилось со счетом 1:1.

Видео дня

"Днепр-1" стал первой командой в истории, которая вылетела из трех подряд еврокубков (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций), не выиграв ни в одном из шести матчей.

Подобное "достижение" может повторить и бельгийский "Генк", но его матч с турецким "Аданадемирспор" еще идет.

Подопечные Валерия Городова, который временно заменил ушедшего в отставку Александра Кучера, пропустили уже на 3-й минуте.

На 61-й минуте Николас Горосито забил в свои ворота.

Встреча перешла в экстратаймы, где на 99-й минуте днепряне остались в меньшинстве. За удар прямой ногой в колено соперника прямую красную получил Руслан Бабенко.

В начале второго тайма "Днепр-1" пропустил гол, ставший решающим.

Через две минуты Олег Горин получил вторую карточку и оставшееся время украинский клуб играл вдевятером.

На 115-й минуте двумя руками по лицу Гуцуляка в чужой штрафной прошелся футболист "Спартака", но венгерский судья Берке Балаж после просмотра ВАР отказался давать пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой игре "Днепр-1" также сыграл вничью со "Спартаком", сделав лишь один удар в створ ворот и играя 80 минут в меньшинстве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!