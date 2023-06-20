Виноват арбитр: победу Украины над Мальтой в отборе Евро-2024 поставили под сомнение

Федерация футбола Мальты (Malta FA) назвала несуществующим второй пенальти в ворота национальной команды в матче отбора Евро-2024 с Украиной. В отчете о поединке, который завершился минимальной победой "сине-желтых", официальный сайт организации раскритиковал решение французского арбитра Рудди Буке.

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Эпизод произошел на 69-й минуте игры, когда капитан украинцев Андрей Ярмоленко упал в чужой штрафной после подножки от защитника Жана Борга. Мальтийцы считают удивительным не только сам факт назначения 11-метрового, который стал для Украины вторым в игре, но и то, что арбитры не изменили своего решения после просмотра видеоповтора.

"Не впервые на международной арене сборная Мальты стала жертвой спорных судейских решений. Украина сегодня смогла обыграть Мальту только с пенальти. Это был второй пенальти, назначенный во втором тайме за несуществующий контакт между Жаном Боргом и Ярмоленко. Борг якобы сбил Ярмоленко, весьма спорное решение опытного француза, которое, однако, было неожиданно подтверждено обычными проверками VAR", – говорится в материале.

Отметим, что на 50-й минуте в ворота Мальты был назначен пенальти за игру рукой Стивом Боргом, но Андрей Ярмоленко не смог его реализовать, пробив в перекладину. После трех сыгранных матчей в группе С отбора Евро-2024 украинцы имеют в своем активе шесть очков и занимают второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выразил возмущение из-за того, что болельщики ожидали легкой победы над Мальтой.

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