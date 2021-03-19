"Вильярреал" – "Динамо": видеообзор матча Лиги Европы

В ответной игре 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло сотворить чудо и уступило "Вильярреалу" (0:2).

Ответный матч в Испании прошел под диктовку хозяев, которые продемонстрировали свое преимущество в классе, забив два гола во втором тайме.

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"Вильярреал" Испания – "Динамо" Украина 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 13 Жерар Морено, 2:0 – 36 Жерар Морено.

Вильярреал – Асенхо, Фунес Мори, Альбиоль, Фойт (Марио Гаспар, 63), Педраса, Парехо, Тригерос (Коста, 79), Капу, Чуквуэзе (Алекс Баэна, 71), Бакка (Пино, 63), Жерар Морено (Раба, 79).

Динамо – Бущан, Кендзера, Миколенко (Сидклей, 83), Сирота (Попов, 83), Забарный, Андриевский (Шепелев, 65), Цыганков (Супряга, 46), де Пена, Буяльский, Родригеш (Леднев, 65), Сидорчук.

Предупреждения: Тригерос (17), Парехо (43).

Отметим, что в первой встрече был зафиксирован счет 0:2 в пользу испанцев.