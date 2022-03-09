'Вернусь в Украину и возьму оружие': Ребров собирается защищать страну и родителей, которые остались в Киеве

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров заявил, что сразу же по окончанию сезона в ОАЭ он вернется в Украину и будет защищать свою родину с оружием в руках. Сейчас команда горловчанина лидирует в чемпионате. И в случае побед в нескольких ближайших турах может досрочно выиграть титул.

В интервью Independent.ie Ребров отметил, что не может сейчас думать о футболе. Все его мысли о защите Украины и родных, которые остались в Киеве.

"Конечно, мы сейчас даже не думаем о футболе, мы думаем о защите нашей страны. Я очень горжусь людьми, солдатами, которые пытаются ее спасти. Мы на правильной стороне, но мы должны бороться за свою свободу. У меня здесь есть работа. Но только мой сезон закончится, я вернусь домой, к своим людям", – сказал тренер.

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Ребров не скрывает, что тоже собирается драться: "Все выходят на улицы, мы едины как народ. Мы знаем, что должны делать. Конечно, я возьму в руки оружие".

Украинский специалист уверен, что мы выживем и победим, потому что другого варианта у нас нет.

"Компромисса я не вижу, потому что Путин хочет только оккупировать нашу страну, компромиссы ему не интересны. Но мы будем бороться за свой народ до конца. Мы хотим решать свою судьбу сами, а не позволять другим людям управлять Украиной или указывать, что делать в будущем", – подчеркнул Ребров.

Бывший игрок сборной Украины родом из Горловки, но вынужден был перевезти семью в Киев после первых попыток РФ захватить часть Украины и создание так называемой "ДНР".

"Мои родители сейчас в Киеве. Мама и папа не хотят переезжать, они просто уходят в подвал, когда приходит время. А весь Харьков под землей уже семь дней. А это университетский город, раньше там было спокойно, у нас было много студентов, которые ездили из ОАЭ в Харьков. А сейчас город разрушен. Поэтому мы все волнуемся не только за Киев", – говорит Ребров.

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