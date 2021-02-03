Ведущий легионер "Динамо" отказался от перехода в Турцию – СМИ

Один из ведущих легионеров киевского "Динамо" Жерсон Родригес не захотел переходить в "Газиантепспор" незадолго до закрытия зимнего трансферного окна.

Как сообщает издание gazianteppusula.com, клубы вели продолжительные переговоры и были близки к соглашению, но футболист сборной Люксембурга отказался от возвращения в турецкий чемпионат.

Напомним, что Родригес пополнил состав "Динамо" летом 2019 года, переехав в Украину из Японии. У него возникли проблемы с тренерским штабом Алексея Михайличенко из-за систематического нарушения режима.

По этой причине вторую половину сезона 2019/20 он провел в аренде в "Анкарагюджю", где был одним из лидеров команды. Несмотря на это, Жерсон досрочно покинул клуб после драки с капитаном Анте Кулушичем. Позже сам люксембуржец прокомментировал этот инцидент.

Вернувшись в "Динамо", Родригес начал серьезнее относиться к делу и стал важным исполнителем в построениях Мирчи Луческу. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах киевлян во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас Жерсон вместе с командой находится на тренировочном сборе в Турции. В крайнем контрольном поединке "Динамо" одержало минимальную победу в дерби.