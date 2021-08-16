Вацко резко высказался о ситуации с тренером сборной Украины, заявив о фиаско УАФ

Известный украинский комментатор Виктор Вацко возмутился ситуацией с назначением нового главного тренера сборной Украины. Он назвал ее провалом Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В эфире программы "Великий футбол" журналист напомнил о том, что уже 1 сентября наша национальная команда продолжит борьбу за попадание на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Виктор заявил, что не понимает, почему в организации не подготовились к возможному уходу Андрея Шевченко со своего поста.

"Я считаю, что то, что сейчас происходит с нашей сборной, – полное фиаско УАФ. За две недели до матчей отбора на ЧМ-2022 мы без главного тренера. Я не понимаю, чем у нас занимается комитет сборных, я не понимаю, какие юридические коллизии могут быть. Если я знаю, что у моего наставника заканчивается контракт 31 июля, то уже 25 июля у меня должен быть готов его преемник", – заявил Вацко.

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Он также придумал несколько логичных объяснений возможным неудачам сборной Украины в поединках отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (1 сентября) и Франции (4 сентября).

"1 и 4 сентября будет сезон скидок: "Так Шевченко набрал всего три очка вместо семи", "Меня назначили всего за две недели, я не успел подготовить сборную", "А, так там футболистов выбирали Блохин и Михайличенко". Поставьте меня. Я уже отмазки знаю", – не сдержал эмоции комментатор.

Напомним, что после трех туров квалификации в активе нашей национальной команды 3 пункта. Подопечные Шевченко трижды сыграли вничью на старте отбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как "Аль-Айн" отказался отпускать Сергея Реброва в сборную Украины, ожидается, что на вакантный пост главного тренера будет назначен Александр Петраков.