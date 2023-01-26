Бывший российский боксер Николай Валуев считает, что Россия, даже если выполнит условия от УЕФА, не сможет вернуться в мировой футбол. По мнению депутата Госдумы, на западе в любом случае найдут повод, чтобы не пустить его страну в международные турниры.

Видео дня

Рабочая встреча по вопросу возвращения российских команд в турниры под эгидой УЕФА состоялась во вторник, 24 января.

"Условия, выдвинутые для России, мы можем выполнить отчасти. Но не выполнив те условия, которые от нас не зависят, мы будем обвинены в том, что не выполняем их. Если не хотят [допустить российские команды], то найдут причины, чтобы наши клубы не участвовали [в еврокубках]. Если мы хоть что-то начнем выполнять, это будет воспринято как слабость", – сказал Валуев в интервью "Матч ТВ".

Такое нытье парламентария вызвало большое недовольство у российский болельщиков, которые сразу напомнили бывшему спортсмену про его лидера.

"Один дед наворотил дел столько, которые придётся годами разгребать. Ты и тебе подобные пособники безумия, что он вытворял, будете отвечать первыми", – пишут юзеры, имея в виду Путина.

Некоторые особенно упоротые z-фанаты высказались за продолжение войны, однако им сразу заткнули рот.

Большинство поклонников спорта советуют Валуеву и всем остальным "единоросам" добровольно отправится на военный трибунал в Гаагу.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Госдумы Дмитрий Свищев обвинил УЕФА в неуважении к России из-за лишения Казани права на проведение континентального Суперкубка-2023.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!