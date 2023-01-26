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Валуев пожаловался, что Россию обижают. Ему "заткнули рот" Путиным

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
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Валуев пожаловался, что Россию обижают. Ему 'заткнули рот' Путиным

Бывший российский боксер Николай Валуев считает, что Россия, даже если выполнит условия от УЕФА, не сможет вернуться в мировой футбол. По мнению депутата Госдумы, на западе в любом случае найдут повод, чтобы не пустить его страну в международные турниры.

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Рабочая встреча по вопросу возвращения российских команд в турниры под эгидой УЕФА состоялась во вторник, 24 января.

"Условия, выдвинутые для России, мы можем выполнить отчасти. Но не выполнив те условия, которые от нас не зависят, мы будем обвинены в том, что не выполняем их. Если не хотят [допустить российские команды], то найдут причины, чтобы наши клубы не участвовали [в еврокубках]. Если мы хоть что-то начнем выполнять, это будет воспринято как слабость", – сказал Валуев в интервью "Матч ТВ".

Валуев пожаловался, что Россию обижают. Ему ''заткнули рот'' Путиным

Такое нытье парламентария вызвало большое недовольство у российский болельщиков, которые сразу напомнили бывшему спортсмену про его лидера.

"Один дед наворотил дел столько, которые придётся годами разгребать. Ты и тебе подобные пособники безумия, что он вытворял, будете отвечать первыми", – пишут юзеры, имея в виду Путина.

Валуев пожаловался, что Россию обижают. Ему ''заткнули рот'' Путиным
Валуев пожаловался, что Россию обижают. Ему ''заткнули рот'' Путиным
Валуев пожаловался, что Россию обижают. Ему ''заткнули рот'' Путиным

Некоторые особенно упоротые z-фанаты высказались за продолжение войны, однако им сразу заткнули рот.

Валуев пожаловался, что Россию обижают. Ему ''заткнули рот'' Путиным

Большинство поклонников спорта советуют Валуеву и всем остальным "единоросам" добровольно отправится на военный трибунал в Гаагу.

Валуев пожаловался, что Россию обижают. Ему ''заткнули рот'' Путиным
Валуев пожаловался, что Россию обижают. Ему ''заткнули рот'' Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Госдумы Дмитрий Свищев обвинил УЕФА в неуважении к России из-за лишения Казани права на проведение континентального Суперкубка-2023.

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