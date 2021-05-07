Игроки "Миная" по-разному объяснили задержку матча с "Шахтером" в УПЛ

Полузащитники "Миная" Виталий Бойко и Василий Пыняшко по-разному прокомментировали задержку матча с "Шахтером" в 25-м туре украинской Премьер-лиги, который начался на 35 минут позже, чем планировалось.

Первый игрок в эфире программы "Футбол News" рассказал, что он и его одноклубники долго не выходили из раздевалки из-за аномальных ставок. Они переживали за свое футбольное будущее.

"В сети появилась непонятная для команды информация. Все дорожат своей репутацией. Понимаете, когда вам приходят СМС или в СМИ появляется информация о том, что на ваше поражение поставлены большие деньги, ты понимаешь, что на этом твоя карьера может закончиться. Поэтому мы решали, как правильно поступить. В первую очередь, мы думали о клубе, о себе, чтобы потом не было к нам непонятного отношения, чтобы избежать судебных процессов, потому что для клуба это конец, для футболистов это неприятно. Поэтому мы до последнего обсуждали этот момент с президентом, игроками, руководством, тренером и решили выйти на поле", – поделился своей версией событий Бойко.

В то же время, Пыняшко заявил, что поединок начался позже из-за опоздания автобуса "Миная".

"Когда нам сказали, тогда мы на матч и выехали. Автобус опоздал, туда-сюда. Так получилось, что опоздали на игру. Несмотря на это, мы вышли драться и доказывать, чтобы сохранить прописку в УПЛ. К сожалению, у нас не получилось выполнить то, что было поставлено на игру", – рассказал Василий.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" разгромил "Минай" и обеспечил себе серебряные медали УПЛ, а клуб из одноименного села покинул высший украинский дивизион.