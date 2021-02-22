В Турции судья перепутал футболистов и ошибочно выгнал с поля игрока. Видео

Главный судья матча второго по силе турецкого дивизиона между "Истанбулспором" и "Самсунспором" допустил нелепую ошибку, из-за которой поле вынужден был покинуть один из игроков хозяев.

Как сообщает издание Cum Huriyet, в добавленное ко второму тайму время при счете 0:1 в пользу гостей полузащитник "Истанбулспора" Эдуарт Рроца нарушил правила на сопернике и получил желтую карточку. Арбитр Тургут Доман перепутал футболиста с одноклубником, который уже был предупрежден, и ошибочно показал ему второй "горчичник".

Несмотря на все протесты игроков и тренеров хозяев, судья не изменил свое решение и оставил удаление в силе. В оставшиеся семь минут компенсированного времени счет на табло не изменился. Хозяева уже обратились к вышестоящим органом, потребовав отменить красную карточку Рроце.

Отметим, что победа в отчетной встрече позволила "Самсунспору" закрепиться на второй позиции и оторваться от "Истанбулспора", который идет третьим, на 6 очков. Автоматический выход в Суперлигу гарантирован двум первым командам чемпионата. Клубы, которые займут с третьего по шестое места, попадут в плей-офф за повышение в классе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции футболист показал ошибку арбитра на экране телефона и был удален с поля.