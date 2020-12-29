В Турции футболист показал ошибку арбитра на экране телефона и был удален с поля

В матче 15-го тура турецкой Суперлиги между "Бешикташем" и "Сивасспором" случился курьезный момент, который привел к удалению капитана гостей Хакана Арслана.

На 18-й минуте хозяева открыли счет, но в ходе результативной атаки мяч покинул пределы поля, поэтому гол нельзя было засчитывать. Несмотря на все протесты футболистов "Сивасспора", судья не изменил свое решение.

Уже в добавленное к первому тайму время Арслан сумел раздобыть телефон, на экране которого был изображен этот момент, и показал его главному арбитру. Тот отказался от просмотра и вместо этого показал капитану гостей желтую карточку. Это окончательно вывело из себя футболиста, после чего он со злости бросил телефон на газон и сразу же был удален с поля.

Поединок закончился разгромной победой "Бешикташа" со счетом 3:0, что позволило стамбульскому клубу подняться на второе место и приблизиться к лидирующему "Галатасараю" на расстояние одного пункта. "Сивасспор" идет 15-м с 17 очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-защитник киевского "Динамо" Домагой Вида, который сейчас выступает за "Бешикташ", забил шедевральный гол в одном из последним матчей турецкой Суперлиги.