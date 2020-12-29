У Туреччині футболіст показав помилку арбітра на екрані телефона – і його вилучили з поля

У матчі 15-го туру турецької Суперліги між "Бешикташем" і "Сівасспором" трапився курйозний момент, який призвів до вилучення капітана гостей Хакана Арслана.

На 18-й хвилині господарі відкрили рахунок, але під час результативної атаки м'яч залишив межі поля, тому гол не можна було зараховувати. Незважаючи на всі протести футболістів "Сівасспора", суддя не змінив свого рішення.

Вже у доданий до першого тайму час Арслан зумів роздобути телефон, на екрані якого був зображено цей момент, і показав його головному арбітру. Той відмовився від перегляду і замість цього показав капітану гостей жовту картку. Це остаточно вивело з рівноваги футболіста, після чого він зі злості кинув телефон на газон – і його відразу ж вилучили з поля.

Поєдинок закінчився розгромною перемогою "Бешикташа" з рахунком 3:0, що дало змогу стамбульському клубу піднятися на друге місце і наблизитися до лідера "Галатасараю" на відстань одного пункту. "Сівасспор" йде 15-м із 17 очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексзахисник київського "Динамо" Домагой Віда, який зараз виступає за "Бешикташ", забив шедевральний гол в одному з останніх матчів турецької Суперліги.